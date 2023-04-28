Электрики в Харьковской области пострадали из-за подрыва автомобиля на взрывчатке - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Харьковской области работники облэнерго накануне пострадали из-за подрыва автомобиля на взрывчатке, есть погибший и 4 раненых. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
По его словам, за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. Под вражеским огнем находились, в частности, Липцы, Бугаевка, Казачья Лопань, Волчанск, Каменка, Петропавловка, Двуречная, Лиман Первый и другие города и села.
"В результате обстрела села Липцы Харьковского района из 120-мм минометов повреждены 3 частных дома и 2-этажный многоквартирный дом. В селе Петропавловка Купянского района обстрелами повреждены частные домовладения, разрушены гараж и трактор. Обошлось без пострадавших", - сообщил Синегубов.
Остается высокой минная опасность.
"Вчера в селе Токаревка Харьковского района при проведении работ по восстановлению линий электропередач автомобиль "Харьковоблэнерго" подорвался на взрывоопасном предмете. 54-летний водитель авто погиб на месте. 4 работников – от 51 до 29 лет получили ранения. Один из раненых находится в тяжелом состоянии, состояние остальных – средней тяжести", - сообщил Синегубов.
Напомним
Ранее Синегубов сообщал, что пострадали работники облэнерго.