Еквадорського футболіста дискваліфікували на чотири роки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Спортивний арбітражний суд в Лозанні збільшив дискваліфікацію нападника еквадорського “Індепендьєнте дель Вале” Хосе Ангуло через вживання кокаїну, повідомляє УНН з посиланням на apnews.com.
Будучи гравцем еквадорського “Індепендьєнте дель Вале” Ангуло провалив допінг-тест 20 липня 2016 роки після фінального поєдинку Кубка Лібертадорес проти “Атлетіко Насьональ”.
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Футболіст був відсторонений на один рік за вживання кокаїну. ФІФА оскаржила це рішення і домоглося збільшення терміну дії дискваліфікації до чотирьох років.
Таким чином, 22-річний форвард не зможе зіграти до 19 липня 2020 року.
Варто відзначити, що Ангуло у 2016 році підписав контракт із іспанською “Гранадою”, але після допінгового скандалу угода з гравцем була розірвана.
Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) зібралася провести повторну перевірку допінг-тестів футболістів збірної Росії у 2018 році перед проведенням Мундіалю.