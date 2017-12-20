Эквадорского футболиста дисквалифицировали на четыре года
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Спортивный арбитражный суд в Лозанне увеличил дисквалификацию нападающего эквадорского “Индепендьенте дель Вале” Хосе Ангуло из-за употребления кокаина, сообщает УНН со ссылкой на apnews.com.
Будучи игроком эквадорского “Индепендьенте дель Вале” Ангуло провалил допинг-тест 20 июля 2016 года после финального поединка Кубка Либертадорес против “Атлетико Насьональ”.
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Футболист был отстранен на один год за употребление кокаина. ФИФА обжаловала это решение и добилось увеличения срока действия дисквалификации до четырех лет.
Таким образом, 22-летний форвард не сможет сыграть до 19 июля 2020 года.
Стоит отметить, что Ангуло в 2016 году подписал контракт с испанской “Гранадой”, но после допингового скандала соглашение с игроком была разорвана.
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) собралась провести повторную проверку допинг-тестов футболистов сборной России в 2018 году перед проведением Мундиаля.