Эквадорского футболиста дисквалифицировали на четыре года

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 74649 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 89123 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91741 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110169 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101283 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104957 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111931 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117133 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122920 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134488 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Эквадорского футболиста дисквалифицировали на четыре года

Эквадорского футболиста дисквалифицировали на четыре года

Киев  •  УНН

 • 12481 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Спортивный арбитражный суд в Лозанне увеличил дисквалификацию нападающего эквадорского “Индепендьенте дель Вале” Хосе Ангуло из-за употребления кокаина, сообщает УНН со ссылкой на apnews.com.

Будучи игроком эквадорского “Индепендьенте дель Вале” Ангуло провалил допинг-тест 20 июля 2016 года после финального поединка Кубка Либертадорес против “Атлетико Насьональ”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В футболе злоупотребляют НЕ допингом, а наркотиками — ФИФА

Футболист был отстранен на один год за употребление кокаина. ФИФА обжаловала это решение и добилось увеличения срока действия дисквалификации до четырех лет.

Таким образом, 22-летний форвард не сможет сыграть до 19 июля 2020 года.

Стоит отметить, что Ангуло в 2016 году подписал контракт с испанской “Гранадой”, но после допингового скандала соглашение с игроком была разорвана.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) собралась провести повторную проверку допинг-тестов футболистов сборной России в 2018 году перед проведением Мундиаля.

 

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