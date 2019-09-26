Екстрену посадку Boeing в Барнаулі прийняли за навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Екстрену посадку літака Boeing 767, що летів з В’єтнаму в Барнаул, переплутали з продовженням навчань МНС. Про це заявив заступник голови уряду Алтайського краю Ігор Степаненко, повідомляє регіональне російське видання Ferra, пише УНН.
Під час навчань, які проходили 25 вересня, співробітники МНС РФ повинні були відпрацювати ситуацію, при якій в літак потрапляє блискавка, що призводить до збою навігаційних систем. “Екіпаж прийняв рішення здійснити аварійну посадку, при приземленні сталося руйнування правого крила і загоряння палива”, — йдеться в описі навчань на сайті МНС.
“Спочатку ніхто не повірив, що ситуація реальна і що дійсно необхідно вживати заходів, щоб не допустити негативних наслідків”, — сказав Степаненко, коментуючи екстрену посадку Boeing. Він додав, пише “Между строк”, що всі служби при цьому спрацювали “своєчасно і ефективно”.
Boeing 767-300, який прибув з в’єтнамського Камраня, здійснив екстрену посадку 25 вересня, у лайнера загорілася стійка шасі. Людей евакуювали по надувних трапах. На борту лайнера знаходилися 344 людини, включаючи членів екіпажу. За останніми даними, постраждали 56 осіб. СК завів кримінальну справу за фактом жорсткої посадки. Подію, що трапилася там пов’язували з помилкою пілотів або неякісним обслуговуванням літака.