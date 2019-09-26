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Экстренную посадку Boeing в Барнауле приняли за учения

Киев • УНН

 • 10743 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Экстренную посадку самолета Boeing 767, летевший из Вьетнама в Барнаул, перепутали с продолжением учений МЧС. Об этом заявил заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко, сообщает региональное российское издание Ferra, пишет УНН.

Экстренную посадку Boeing в Барнауле приняли за учения

Во время учений, которые проходили 25 сентября, сотрудники МЧС РФ должны были отработать ситуацию, при которой в самолет попадает молния, что приводит к сбою навигационных систем. “Экипаж принял решение совершить аварийную посадку, при приземлении произошло разрушение правого крыла и возгорание топлива”, — говорится в описании учений на сайте МЧС.

“Сначала никто не поверил, что ситуация реальная и что действительно необходимо принимать меры, чтобы не допустить негативных последствий”, — сказал Степаненко, комментируя экстренную посадку Boeing. Он добавил, пишет “Между строк”, что все службы при этом сработали “своевременно и эффективно”.

Boeing 767-300, прибывший с вьетнамского Камрань, совершил экстренную посадку 25 сентября, у лайнера загорелась стойка шасси. Людей эвакуировали по надувным трапам. На борту лайнера находились 344 человека, включая членов экипажа. По последним данным, пострадали 56 человек. СК завел уголовное дело по факту жесткой посадки. Случившееся там связывали с ошибкой пилотов или некачественным техобслуживанием самолета.

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