Екстренна посадка Boeing у Барнаулі: кількість постраждалих пояснили "конструкцією надувних трапів"

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Велике число травмованих під час жорсткої посадки літака Boeing-737 в Барнаулі в середу, після якої за медичною допомогою звернулося 49 осіб, пов’язано з конструктивною особливістю надувних трапів, які використовуються для евакуації пасажирів. Про це в четвер на прес-конференції повідомив директор авіапідприємства “Алтай” (експлуатант аеропорту Барнаул) Віталій Архипенко, передає УНН.