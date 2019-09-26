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Екстренна посадка Boeing у Барнаулі: кількість постраждалих пояснили "конструкцією надувних трапів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Велике число травмованих під час жорсткої посадки літака Boeing-737 в Барнаулі в середу, після якої за медичною допомогою звернулося 49 осіб, пов’язано з конструктивною особливістю надувних трапів, які використовуються для евакуації пасажирів. Про це в четвер на прес-конференції повідомив директор авіапідприємства “Алтай” (експлуатант аеропорту Барнаул) Віталій Архипенко, передає УНН.

Екстренна посадка Boeing у Барнаулі: кількість постраждалих пояснили "конструкцією надувних трапів"

Жорстка посадка Boeing із загорянням стійки шасі сталася в аеропорту Барнаула в середу о 17:21 за Києвом. З 49 звернулися за медичною допомогою, одна людина була госпіталізована з переломом хребта.

“Трапи досить широкі, і їх покриття досить слизьке, вже так конструктивно виконані. З цим пов’язана наявність 49 постраждалих, які звернулися до лікарів зі саднами рук і ніг”, — сказав він. За даними Західно-Сибірського управління Слідчого комітету на транспорті, число постраждалих склало 56 осіб.

Архипенко також повідомив, що аварійна ситуація із загорянням стійки шасі сталася вже при наземному гальмуванні.

“Рідкісна (аварія)..., це сталося в другій половині пробігу, літак вже пробіг, вже приступив до гальмування гальмами, а не струменем двигуна, і щось там (сталося), треба дивитися причину”, — сказав Архипенко.

Він зазначив, що причини інциденту з’ясовуватимуть фахівці профільних відомств в рамках законодавства. На його думку, пілоти повели себе професійно в цій ситуації.

Аварійна ситуація із загорянням стійки шасі Boeing спочатку була прийнята за продовження навчань, які пройшли в аеропорту в той же день. При цьому всі служби спрацювали оперативно і професійно, повідомив на прес-конференції заступник голови уряду Алтайського краю Ігор Степаненко.

Як повідомляв УНН, у РФ уточнили деталі щодо екстренної посадки Boeing у Барнаулі.

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