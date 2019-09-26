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Экстренная посадка Boeing в Барнауле: количество пострадавших объяснили "конструкцией надувных трапов"

Киев • УНН

 • 11560 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Большое число травмированных при жесткой посадке самолета Boeing-737 в Барнауле в среду, после которой за медицинской помощью обратилось 49 человек, связанно с конструктивной особенностью надувных трапов, которые используются для эвакуации пассажиров. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил директор авиапредприятия “Алтай” (эксплуатант аэропорта Барнаул) Виталий Архипенко, передает УНН.

Экстренная посадка Boeing в Барнауле: количество пострадавших объяснили "конструкцией надувных трапов"

Жесткая посадка Boeing с возгоранием стойки шасси произошла в аэропорту Барнаула в среду в 17:21 по Киеву. Из 49 обратившихся за медицинской помощью, один человек был госпитализирован с переломом позвоночника.

“Трапы довольно широкие, и их покрытие довольно скользкое, уж так конструктивно выполнены. С этим связано наличие 49 пострадавших, обратившихся к врачам со ссадинами рук и ног”, — сказал он. По данным Западно-Сибирского управления Следственного комитета на транспорте, число пострадавших составило 56 человек.

Архипенко также сообщил, что аварийная ситуация с возгоранием стойки шасси произошла уже при наземном торможении.

“Редкая (авария)..., это случилось во второй половине пробега, самолет уже пробежал, уже приступил к торможению тормозами, а не струей двигателя, и что-то там (произошло), надо смотреть причину”, — сказал Архипенко.

Он отметил, что причины инцидента будут выяснять специалисты профильных ведомств в рамках законодательства. По его мнению, пилоты повели себя профессионально в этой ситуации.

Аварийная ситуация с возгоранием стойки шасси Boeing поначалу была принята за продолжение учений, которые прошли в аэропорту в тот же день. При этом все службы сработали оперативно и профессионально, сообщил на пресс-конференции зампредседателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

Как сообщал УНН, в РФ уточнили детали по экстренной посадки Boeing в Барнауле.

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