Экстренная посадка Boeing в Барнауле: количество пострадавших объяснили "конструкцией надувных трапов"

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Большое число травмированных при жесткой посадке самолета Boeing-737 в Барнауле в среду, после которой за медицинской помощью обратилось 49 человек, связанно с конструктивной особенностью надувных трапов, которые используются для эвакуации пассажиров. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил директор авиапредприятия “Алтай” (эксплуатант аэропорта Барнаул) Виталий Архипенко, передает УНН.