Екстремісти "Джебхат ан-Нусрі" створили нову коаліцію на півночі Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Екстремісти з угруповання "Джебхат Фатх аш-Шам" створили в суботу нову збройну коаліцію в провінції Ідліб на північному заході Сирії, передає УНН з посиланнням на Al Mayadeen.
До неї увійшли бойовики з радикальних формувань “Нуреддін аз-Зенгі”, “Джейш ас-Сунна”, “Джебхат Ансар ад-Дін” і “Ліва аль-Хак”, які виступили проти припинення вогню.
Як повідомляє телеканал, ватажок “Ан-Нусрі” Абу Мухаммед аль-Джулані відкинув посередницькі зусилля з примирення з угрупованням “Ахрар аш-Шам” та її союзниками. В 2015-2016 роках ці угруповання воювали в лавах однієї коаліції, яка носила назву “Джейш аль-Фатх”.
Зазначимо, що війна між екстремістами на півночі Сирії спалахнула на початку тижня після того, як частина збройної опозиції взяла участь у переговорах в Астані. “Ахрар аш-Шам” не направила своїх представників до столиці Казахстану, але заявила, що підтримує делегацію опозиціонерів.
У відповідь бойовики “Ан-Нусрі” звинуватили своїх колишніх союзників у зраді і зуміли за кілька днів захопити одну за одною бази формувань “Сирійської вільної армії” на північ і захід від Алеппо, а також почали наступ на південь від Ідліб і в гірській місцевості Джебель-ез-Завія на кордоні з Туреччиною.
Розгромлені бригади “Суккур аш-Шам”, “Джейш аль-Муджахеддін” і “Джейш аш-Шималь” попросили допомоги в угруповання “Ахрар аш-Шам”, яка виступила на їх стороні, створивши спільне командування.
За даними телеканалу “Аль-Маядін”, зіткнення між бойовиками з різних збройних коаліцій відбуваються зараз навколо міста Дана і в районі Ель-Джарада на північ від міста Маарет-Нааман.