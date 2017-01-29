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Экстремисты "Джебхат ан-Нусра" создали новую коалицию на севере Сирии

Экстремисты "Джебхат ан-Нусра" создали новую коалицию на севере Сирии

Киев • УНН

 • 8692 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Экстремисты из группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" создали в субботу новую вооруженную коалицию в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, передает УНН со посиланнням на Al Mayadeen.

В нее вошли боевики из радикальных формирований “Нуреддин аз-Зенги”, “Джейш ас-Сунна”, “Джебхат Ансар ад-Дин” и “Лива аль-Хак”, которые выступили против прекращения огня.

Как сообщает телеканал, главарь “Ан-Нусра” Абу Мухаммед аль-Джулани отверг посреднические усилия по примирению с группировкой “Ахрар аш-Шам” и ее союзниками. В 2015-2016 годах эти группировки воевали в рядах одной коалиции, носившейназвание “Джейш аль-Фатх”.

Отметим, что война между экстремистами на севере Сирии вспыхнула в начале недели после того, как часть вооруженной оппозиции приняла участие в переговорах в Астане. “Ахрар аш-Шам” не направила своих представителей в столицу Казахстана, но заявила, что поддерживает делегацию оппозиционеров.

В ответ боевики “Ан-Нусра” обвинили своих бывших союзников в измене и сумели за несколько дней захватить одну за другой базы формирований “Сирийской свободной армии” к северу и западу от Алеппо, а также начали наступление южнее Идлиб и в горной местности Джебель -ез-Завия на границе с Турцией.

Разгромленные бригады “Суккур аш-Шам”, “Джейш аль-Муджахеддин” и “Джейш аш-Шимали” попросили помощи в группировки “Ахрар аш-Шам”, которая выступила на их стороне, создав совместное командование.

По данным телеканала “Аль-Маядин”, столкновения между боевиками из различных вооруженных коалиций происходят сейчас вокруг города Дана и в районе Эль-Джарада к северу от города Маарет-Нееман.

 

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