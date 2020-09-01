Екссуддя з Криму постане перед судом за підозрою у державній зраді
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт відносно колишньої судді Київського районного суду міста Сімферополя Автономної Республіки Крим, яку підозрюють у державній зраді. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.
"Прокуратура автономії скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишньої судді Київського районного суду міста Сімферополя Автономної Республіки Крим за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у ході розслідування кримінального провадження встановлено, що колишня суддя Київського районного суду міста Сімферополя АР Крим, після окупації півострова у 2014 році перейшла на службу до незаконно створених державою-окупантом судових органів.
Так, своїми діями остання сприяла становленню і зміцненню окупаційної адміністрації, надаючи допомогу Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України.
"Розуміючи, що правосуддя на тимчасово окупованому півострові повинно здійснюватися відповідно до законодавства України, усвідомлюючи незаконність застосування до громадян України кримінального та кримінально-процесуального законодавства держави-окупанта, незаконно ухвалювала рішення про продовження строку тримання під вартою відносно громадянина України, одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу, який через свою активну проукраїнську позицію та спротив окупації півострова, зазнав незаконного кримінального переслідування", - зазначається в повідомленні.
Також на даний час, підозрювану оголошено в розшук.
Нагадаємо, екссудді з Криму повідомили про підозру у державній зраді.