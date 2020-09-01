Экс-судья из Крыма предстанет перед судом по подозрению в государственной измене
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшей судьи Киевского районного суда города Симферополя Автономной Республики Крым, которую подозревают в государственной измене. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.
"Прокуратура автономии направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи Киевского районного суда города Симферополя Автономной Республики Крым по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в ходе расследования уголовного производства установлено, что бывшая судья Киевского районного суда города Симферополя АР Крым, после оккупации полуострова в 2014 году перешла на службу в незаконно созданные государством-оккупантом судебные органы.
Так, своими действиями последняя способствовала становлению и укреплению оккупационной администрации, оказывая помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины.
"Понимая, что правосудие на временно оккупированном полуострове должно осуществляться в соответствии с законодательством Украины, осознавая незаконность применения к гражданам Украины уголовного и уголовно-процессуального законодательства государства-оккупанта, незаконно принимала решение о продлении срока содержания под стражей в отношении гражданина Украины, одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа, который из-за своей активной проукраинской позиции и сопротивления оккупации полуострова, потерпел незаконное уголовное преследование", - отмечается в сообщении.
Также в настоящее время, подозреваемая объявлена в розыск.
Напомним, экс-судье из Крыма сообщили о подозрении в государственной измене.