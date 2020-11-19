Екс-спікер ВРУ Парубій захворів на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Народний депутат України, колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію. Про це політик повідомив на власній сторінці в Facebook, передає УНН.
“Отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Повідомив про це усім, з ким контактував останніми днями. Почуваю себе добре, однак повністю самоізолююся. Усім бажаю здоров‘я і максимального дотримання заходів безпеки”, - зазначив Парубій.
Нагадаємо, що 9 листопада у Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.