Екс-спікер ВРУ Парубій захворів на COVID-19

“Отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Повідомив про це усім, з ким контактував останніми днями. Почуваю себе добре, однак повністю самоізолююся. Усім бажаю здоров‘я і максимального дотримання заходів безпеки”, - зазначив Парубій.

Нагадаємо, що 9 листопада у Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.