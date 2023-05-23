Екссоратнику Януковича, який став "сенатором від Запорізької області рф", повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. СБУ повідомила про підозру колишньому соратнику Януковича - Дмитру Ворону, який став "сенатором від Запорізької області рф". Про це повідомляє СБУ, передає УНН.
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"Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного поплічника Януковича, який зараз допомагає рф. Мова йде про колишнього очільника Державної реєстраційної служби України Дмитра Ворону", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що наприкінці 2022 року його призначили так званим "сенатором рф – представником виконавчого органу влади Запорізької області".
Зазначається, що на цій "посаді" він координував захоплення українських підприємств на тимчасово окупованій території Запоріжжя.
"Ворона за власної ініціативи допомагав рашистам формувати окупаційні адміністрації в тимчасово захоплених районах Херсонської та Запорізької областей. Також був "радником» гауляйтера Балицького", - інформує СБУ.
Крім того, повідомляється, що саме Ворона підготував звернення до президента країни-агресора щодо заохочення державними нагородами рф російських військових та колаборантів, які сприяли окупації регіону.
"На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору)", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, за ініціативи СБУ суд наклав арешт на майно зловмисника на десятки млн грн.
"Серед арештованого – квартири фігуранта у середмісті Києва та в Миргороді, будинок загальною площею понад 300 кв. м під Києвом та 10 земельних ділянок в столичному регіоні", - зазначається в повідомленні.
Наразі тривають комплексні заходи для притягнення ворожого пособника до відповідальності за злочини проти України.
Доповнення
Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру російському генералу, який командував окупацією Харківської області.