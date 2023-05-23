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Екссоратнику Януковича, який став "сенатором від Запорізької області рф", повідомили про підозру

Екссоратнику Януковича, який став "сенатором від Запорізької області рф", повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. СБУ повідомила про підозру колишньому соратнику Януковича - Дмитру Ворону, який став "сенатором від Запорізької області рф". Про це повідомляє СБУ, передає УНН.

Цитата

"Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного поплічника Януковича, який зараз допомагає рф. Мова йде про колишнього очільника Державної реєстраційної служби України Дмитра Ворону", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що наприкінці 2022 року його призначили так званим "сенатором рф – представником виконавчого органу влади Запорізької області".

Зазначається, що на цій "посаді" він координував захоплення українських підприємств на тимчасово окупованій території Запоріжжя.

"Ворона за власної ініціативи допомагав рашистам формувати окупаційні адміністрації в тимчасово захоплених районах Херсонської та Запорізької областей. Також був "радником» гауляйтера Балицького", - інформує СБУ.

Крім того, повідомляється, що саме Ворона підготував звернення до президента країни-агресора щодо заохочення державними нагородами рф російських військових та колаборантів, які сприяли окупації регіону.

"На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору)", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, за ініціативи СБУ суд наклав арешт на майно зловмисника на десятки млн грн.

"Серед арештованого – квартири фігуранта у середмісті Києва та в Миргороді, будинок загальною площею понад 300 кв. м під Києвом та 10 земельних ділянок в столичному регіоні", - зазначається в повідомленні.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення ворожого пособника до відповідальності за злочини проти України.

Доповнення

Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру російському генералу, який командував окупацією Харківської області.

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