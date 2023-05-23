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Экс-соратнику Януковича, который стал "сенатором от Запорожской области рф", сообщили о подозрении

Экс-соратнику Януковича, который стал "сенатором от Запорожской области рф", сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 511310 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. СБУ сообщила о подозрении бывшему соратнику Януковича - Дмитрию Ворону, который стал "сенатором от Запорожской области рф". Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Цитата

"Следователи Службы безопасности собрали доказательную базу на еще одного соратника Януковича, который сейчас помогает рф. Речь идет о бывшем главе Государственной регистрационной службы Украины Дмитрия Ворону", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в конце 2022 года его назначили так называемым "сенатором рф – представителем исполнительного органа власти Запорожской области".

Отмечается, что на этой "должности" он координировал захват украинских предприятий на временно оккупированной территории Запорожья.

"Ворона по собственной инициативе помогал рашистам формировать оккупационные администрации во временно захваченных районах Херсонской и Запорожской областей. Также был "советником» гауляйтера Балицкого", - информирует СБУ.

Кроме того, сообщается, что именно Ворона подготовил обращение к президенту страны-агрессора о поощрении государственными наградами рф российских военных и коллаборационистов, которые способствовали оккупации региона.

"На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору)", - говорится в сообщении.

Кроме того, по инициативе СБУ суд наложил арест на имущество злоумышленника на десятки млн грн.

"Среди арестованного – квартиры фигуранта в центре Киева и в Миргороде, дом общей площадью более 300 кв. м под Киевом и 10 земельных участков в столичном регионе", - отмечается в сообщении.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения вражеского пособника к ответственности за преступления против Украины.

Дополнение

Служба безопасности Украины проинформировала, что сообщила о подозрении российскому генералу, который командовал оккупацией Харьковской области.

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