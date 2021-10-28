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Експрокурору, який почав працювати на окупантів у Севастополі, повідомили про підозру у держзраді

Київ • УНН

 • 10506 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Про підозру у державній зраді повідомили колишньому працівнику органів прокуратури України, який 2014 року обійняв посаду виконувача обов’язків прокурора Севастополя. Про це інформує УНН із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Експрокурору, який почав працювати на окупантів у Севастополі, повідомили про підозру у держзраді

Деталі

За даними слідства, співробітник органів прокуратури України (з 2001 року) 2014 року погодився обійняти посаду виконувача обов’язків прокурора Севастополя без підпорядкування Генеральній прокуратурі України. Він допомагав представникам спецслужб, правоохоронних та інших органів державної влади Російської Федерації проводити підривну діяльність проти України. Окрім того, чоловік сприяв незаконному утворенню та функціонуванню у Севастополі системи органів державної влади РФ.

2 травня 2014 року згідно з наказом президента РФ його призначили керівником незаконно створеного окупаційного органу “прокуратура города Севастополя”. Він продовжив виконувати функції керівника окупаційного органу та організовував його діяльність до жовтня 2018 року.

Наразі експрацівник органів прокуратури України працює державним радником юстиції другого класу органів прокуратури Російської Федерації та очолює прокуратуру Республіки Адигея.

Йому повідомили про підозру у державній зраді за ч. 1 ст. 111 КК України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Топ-функціонеру “Партії регіонів” на Херсонщині повідомили про підозру у держзраді

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