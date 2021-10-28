Експрокурору, який почав працювати на окупантів у Севастополі, повідомили про підозру у держзраді

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За даними слідства, співробітник органів прокуратури України (з 2001 року) 2014 року погодився обійняти посаду виконувача обов’язків прокурора Севастополя без підпорядкування Генеральній прокуратурі України. Він допомагав представникам спецслужб, правоохоронних та інших органів державної влади Російської Федерації проводити підривну діяльність проти України. Окрім того, чоловік сприяв незаконному утворенню та функціонуванню у Севастополі системи органів державної влади РФ.

2 травня 2014 року згідно з наказом президента РФ його призначили керівником незаконно створеного окупаційного органу “прокуратура города Севастополя”. Він продовжив виконувати функції керівника окупаційного органу та організовував його діяльність до жовтня 2018 року.

Наразі експрацівник органів прокуратури України працює державним радником юстиції другого класу органів прокуратури Російської Федерації та очолює прокуратуру Республіки Адигея.

Йому повідомили про підозру у державній зраді за ч. 1 ст. 111 КК України.

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