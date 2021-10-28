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Экс-прокурору, начавшему работать на оккупантов в Севастополе, сообщили о подозрении в госизмене

Киев • УНН

 • 10506 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. О подозрении в государственной измене сообщили бывшему работнику органов прокуратуры Украины, который в 2014 году занял должность исполняющего обязанности прокурора Севастополя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Экс-прокурору, начавшему работать на оккупантов в Севастополе, сообщили о подозрении в госизмене

Детали

По данным следствия, сотрудник органов прокуратуры Украины (с 2001 года) в 2014 году согласился занять должность исполняющего обязанности прокурора Севастополя без подчинения Генеральной прокуратуре Украины. Он помогал представителям спецслужб, правоохранительных и других органов государственной власти Российской Федерации проводить взрывную деятельность против Украины. Кроме того, мужчина способствовал незаконному образованию и функционированию в Севастополе системы органов государственной власти РФ.

2 мая 2014 года согласно указу президента РФ его назначили руководителем незаконно созданного оккупационного органа “прокуратура города Севастополя”. Он продолжил выполнять функции руководителя оккупационного органа и организовывал его деятельность до октября 2018 года.

Сейчас экс-работник органов прокуратуры Украины работает государственным советником юстиции второго класса органов прокуратуры Российской Федерации и возглавляет прокуратуру Республики Адыгея.

Ему сообщили о подозрении в государственной измене по ч. 1 ст. 111 УК Украины.

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