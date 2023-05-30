Експрезиденту Косово, якого судять за військові злочини, дозволили відвідати хвору матір
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Колишній президент Косово Хашим Тачі, якого судять у Гаазі за 10 пунктами звинувачення у військових злочинах і злочинах проти людства, з 2020 року перебуває у Косово. Він приїхав туди, щоб відвідати свою хвору матір, повідомив суд, передає AP News, пише УНН.
Деталі
В електронному повідомленні від Косовської спеціалізованої палати сказано, що «через вагомі гуманітарні причини... судова комісія доручила Секретаріату організувати візит Хашима Тачі до Косово для зустрічі з родиною».
Тачі залишався під вартою та під вартою в спеціалізованих камерах за підтримки місії ЄС із забезпечення верховенства права EULEX та поліції Косова, додали в ньому.
Місцеві ЗМІ повідомили, що 55-річний Тачі, який перебуває під вартою в Гаазі, Нідерланди, з листопада 2020 року, перебував у селі Бурое, за 70 кілометрів від столиці Приштини, у будинку своєї матері.
Доповнення
Тачі перебуває під судом разом із трьома іншими колишніми високопоставленими керівниками Армії визволення Косова, або ОАК, партизанських сил у війні Косово за незалежність від Сербії в 1998-99 роках.
Кожного з них звинувачують у злочинах, включаючи вбивства, тортури та переслідування, нібито скоєні в Косово та північній Албанії з 1998 по вересень 1999 року, під час і після війни.
Суд проходить у Косовських спеціалізованих палатах, філії судової системи Косова, яка була заснована в Гаазі частково через побоювання щодо безпеки свідків.