Експрезиденту Косово, якого судять за військові злочини, дозволили відвідати хвору матір

ukru
29 березня, 17:57 • 274578 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 369730 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 305152 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 340044 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 304776 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 221869 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206370 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165340 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 537474 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175557 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
91 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

30 березня, 18:42 • 37648 перегляди
У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

30 березня, 19:00 • 28623 перегляди
"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

30 березня, 19:26 • 21589 перегляди
Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

30 березня, 19:48 • 15908 перегляди
Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

30 березня, 20:09 • 12753 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 394695 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 537475 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 570534 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 567512 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 467312 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205834 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 369731 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175751 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166602 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137468 перегляди
Актуальне
Експрезиденту Косово, якого судять за військові злочини, дозволили відвідати хвору матір

Експрезиденту Косово, якого судять за військові злочини, дозволили відвідати хвору матір

Київ • УНН

 • 447819 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Колишній президент Косово Хашим Тачі, якого судять у Гаазі за 10 пунктами звинувачення у військових злочинах і злочинах проти людства, з 2020 року перебуває у Косово. Він приїхав туди, щоб відвідати свою хвору матір, повідомив суд, передає AP News, пише УНН.

Деталі 

В електронному повідомленні від Косовської спеціалізованої палати сказано, що «через вагомі гуманітарні причини... судова комісія доручила Секретаріату організувати візит Хашима Тачі до Косово для зустрічі з родиною».

Тачі залишався під вартою та під вартою в спеціалізованих камерах за підтримки місії ЄС із забезпечення верховенства права EULEX та поліції Косова, додали в ньому.

Місцеві ЗМІ повідомили, що 55-річний Тачі, який перебуває під вартою в Гаазі, Нідерланди, з листопада 2020 року, перебував у селі Бурое, за 70 кілометрів від столиці Приштини, у будинку своєї матері.

Доповнення 

Тачі перебуває під судом разом із трьома іншими колишніми високопоставленими керівниками Армії визволення Косова, або ОАК, партизанських сил у війні Косово за незалежність від Сербії в 1998-99 роках.

Кожного з них звинувачують у злочинах, включаючи вбивства, тортури та переслідування, нібито скоєні в Косово та північній Албанії з 1998 по вересень 1999 року, під час і після війни.

Суд проходить у Косовських спеціалізованих палатах, філії судової системи Косова, яка була заснована в Гаазі частково через побоювання щодо безпеки свідків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.46
Bitcoin
$81,525.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,138.80
Ethereum
$1,798.76