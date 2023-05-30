Экс-президенту Косово, которого судят за военные преступления, разрешили навестить больную мать

Детали

В электронном сообщении от Косовской специализированной палаты сказано, что «по весомым гуманитарным причинам... судебная комиссия поручила Секретариату организовать визит Хашима Тачи в Косово для встречи с семьей».

Тачи оставался под стражей и под стражей в специализированных камерах при поддержке миссии ЕС по обеспечению верховенства права EULEX и полиции Косово, добавили в нем.

Местные СМИ сообщили, что 55-летний Тачи, который находится под стражей в Гааге, Нидерланды, с ноября 2020 года, находился в селе Бурое, в 70 километрах от столицы Приштины, в доме своей матери.

Дополнения

Тачи находится под судом вместе с тремя другими бывшими высокопоставленными руководителями Армии освобождения Косово, или ОАК, партизанских сил в войне Косово за независимость от Сербии в 1998-99 годах.

Каждый из них обвиняется в преступлениях, включая убийства, пытки и преследования, якобы совершенные в Косово и северной Албании с 1998 по сентябрь 1999 года, во время и после войны.

Суд проходит в Косовских специализированных палатах, филиале судебной системы Косово, который был основан в Гааге частично из-за опасений относительно безопасности свидетелей.