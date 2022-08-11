Експрезидент Шрі-Ланки прибув до Бангкока після втечі від протестів

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Колишній президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса у четвер прибув до Бангкока після того, як у нього закінчилася віза після місячного перебування в Сінгапурі, де він сховався від протестувальників удома. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.