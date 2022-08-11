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Експрезидент Шрі-Ланки прибув до Бангкока після втечі від протестів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Колишній президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса у четвер прибув до Бангкока після того, як у нього закінчилася віза після місячного перебування в Сінгапурі, де він сховався від протестувальників удома. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.

Експрезидент Шрі-Ланки прибув до Бангкока після втечі від протестів

Деталі

Повалений лідер приземлився на приватному літаку в міжнародному аеропорту Дон Муанг близько 20:00 за місцевим часом (12:00 за Грінвічем), повідомив високопоставлений чиновник Таїланду.

Раджапакса прилетів до Сінгапуру з Мальдівських островів 14 липня, рятуючись від економічної кризи, що поглиблюється, і масових протестів у Шрі-Ланці. Він подав у відставку невдовзі після прибуття.

Громадяни Шрі-Ланки, які прибувають до Сінгапуру, зазвичай отримують 30-денну візу, але влада заявила, що спочатку вони дали Раджапаксі лише два тижні, а потім продовжили візу ще на два тижні.

Міністерство закордонних справ Таїланду, а також джерело AFP в Коломбо заявили в середу, що він шукає новий притулок у Таїланді.

Джерело повідомило, що Раджапакса планувало ненадовго залишитися в Таїланді і повернеться до Сінгапуру.

Міністерство закордонних справ Таїланду підтвердило, що воно отримало запит із Коломбо про відвідування 73-річного поваленого лідера та запевнення в тому, що він не проситиме політичного притулку.

Довірена особа Раджапакси повідомила AFP, що колишній лідер дуже хотів повернутися додому, оскільки протести проти його адміністрації зійшли нанівець, але його наступник Раніл Вікремесінгхе порадив йому не повертатися раніше.

Додамо

Раджапакса втік зі своєї країни після того, як минулого місяця десятки тисяч протестувальників захопили його офіційну резиденцію, розгнівані гострою нестачею продовольства, палива та ліків, з якими з кінця минулого року зіткнулися 22 мільйони жителів Шрі-Ланки.

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