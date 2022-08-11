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Экс-президент Шри-Ланки прибыл в Бангкок после бегства от протестов

Киев • УНН

 • 111941 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса в четверг прибыл в Бангкок после того, как у него закончилась виза после месячного пребывания в Сингапуре, где он скрылся от протестующих дома. Об этом УНН информирует со ссылкой на AFP.

Экс-президент Шри-Ланки прибыл в Бангкок после бегства от протестов

Детали

Свергнутый лидер приземлился на частном самолете в международном аэропорту Дон Муанг около 20:00 по местному времени (12:00 по Гринвичу), сообщил высокопоставленный чиновник Таиланда.

Раджапакса прилетел в Сингапур с Мальдивских островов 14 июля, спасаясь от углубляющегося экономического кризиса и массовых протестов в Шри-Ланке. Он подал в отставку вскоре по прибытии.

Граждане Шри-Ланки, прибывающие в Сингапур, обычно получают 30-дневную визу, но власти заявили, что сначала они дали Раджапаксе всего две недели, а затем продлили визу еще на две недели.

Министерство иностранных дел Таиланда, а также источник AFP в Коломбо заявили в среду, что он ищет новое убежище в Таиланде.

Источник сообщил, что Раджапакса планировал ненадолго остаться в Таиланде и вернется в Сингапур.

Министерство иностранных дел Таиланда подтвердило, что оно получило запрос из Коломбо о посещении 73-летнего свергнутого лидера и заверении в том, что он не будет просить политическое убежище.

Доверенное лицо Раджапаксы сообщило AFP, что бывший лидер очень хотел вернуться домой, поскольку протесты против его администрации сошли на нет, но его преемник Ранил Викремессингхе посоветовал ему не возвращаться раньше.

Добавим

Раджапакса бежал из своей страны после того, как в прошлом месяце десятки тысяч протестующих захватили его официальную резиденцию, разгневанные острой нехваткой продовольствия, топлива и лекарств, с которыми с конца прошлого года столкнулись 22 миллиона жителей Шри-Ланки.

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