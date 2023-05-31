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Експрем'єру Пакистану Хану продовжили заставу у 7 кримінальних справах

Експрем'єру Пакистану Хану продовжили заставу у 7 кримінальних справах

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. У середу пакистанський суд продовжив звільнення під заставу колишнього прем'єр-міністра країни Імрана Хана у семи окремих справах ще на 10 днів. Про це УНН пише посилаючись на Anadolu.

Деталі

Судова колегія Високого суду Ісламабада, що складається з двох членів, наказала Хану постати перед відповідними судами протягом наступних 10 днів і заборонила поліції заарештовувати його протягом зазначеного періоду.

Суд також продовжив його заставу у справі Al Qadir Trust на три дні.

Хан разом зі своєю дружиною Бушрою Бібі також постав перед Національним бюро звітності (NAB) у справі про корупцію на суму 237 мільйонів доларів, широко відому як справу Al-Qadir Trust.

Хана у вівторок було звільнено під заставу за новим обвинуваченням у підбурюванні до насильства проти військових з боку його протестуючих прихильників після того, як його було заарештовано і затримано 9 травня у справі про корупцію.

Його арешт 9 травня викликав масові протести його прихильників, які пограбували різні військові об'єкти.

Доповнення

70-річний Хан, єдиний за всю 75-річну політичну історію Пакистану прем'єр-міністр країни, якого було повалено в результаті вотуму недовіри, проти нього пред'явлено безліч справ, починаючи від тероризму і закінчуючи замахом на вбивство та відмиванням грошей.

Більшість справ, які Хан називає «удаванням», були порушені після його звільнення.

Хан покладає провину за своє усунення від влади на змову, яку підтримують США, - твердження, яке коаліційний уряд в Ісламабаді та Вашингтоні неодноразово спростовував.

Він дивом уникнув замаху, коли у листопаді минулого року очолив антиурядовий марш у Ісламабаді.

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