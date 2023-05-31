Экс-премьеру Пакистана Хану продлили залог по 7 уголовным делам

Детали

Судебная коллегия Высокого суда Исламабада, состоящая из двух членов, приказала Хану предстать перед соответствующими судами в течение следующих 10 дней и запретила полиции арестовывать его в течение указанного периода.

Суд также продлил его залог по делу Al Qadir Trust на три дня.

Хан вместе со своей женой Бушрой Биби также предстал перед Национальным бюро отчетности (NAB) по делу о коррупции на сумму 237 миллионов долларов, широко известному как дело Al-Qadir Trust.

Хана во вторник был освобожден под залог по новому обвинению в подстрекательстве к насилию против военных со стороны его протестующих сторонников после того, как он был арестован и задержан 9 мая по делу о коррупции.

Его арест 9 мая вызвал массовые протесты его сторонников, которые разграбили различные военные объекты.

Дополнение

70-летний Хан, единственный за всю 75-летнюю политическую историю Пакистана премьер-министр страны, который был свергнут в результате вотума недоверия, против него предъявлено множество дел, начиная от терроризма и заканчивая покушением на убийство и отмыванием денег.

Большинство дел, которые Хан называет «притворством», были возбуждены после его увольнения.

Хан возлагает вину за своё отстранение от власти на заговор, поддерживаемый США, — утверждение, которое коалиционное правительство в Исламабаде и Вашингтоне неоднократно опровергало.

Он чудом избежал покушения, когда в ноябре прошлого года возглавил антиправительственный марш в Исламабаде.