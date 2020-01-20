Експосадовцю запорізького аеропорту повідомили про підозру через збитки у 1,5 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Експосадовцю запорізького аеропорту повідомили про підозру через зловживання службовим становищем, що призвело до збитків у розмірі 1,5 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
“За погодженням із прокуратурою Запорізької області одному з екс-посадовців КП “Міжнародний аеропорт „Запоріжжя“ повідомили про підозру за фактом зловживання службовим становищем та вчинення службового підроблення, внаслідок чого комунальному підприємству завдано збитків на суму понад 1,5 млн грн (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України)”, — сказано у повідомленні.
Так, прокуратура області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, яке розслідується УСБУ в області, щодо ймовірного службового підроблення, зловживання службовим становищем та розтрати бюджетних коштів, виділених на реконструкцію КП “Міжнародний аеропорт “Запоріжжя”, за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
Наразі у кримінальному провадженні провели санкціоновані обшуки у приміщеннях комунального підприємства та підрядних організацій, за місцями мешкання посадових осіб указаних суб’єктів господарювання у Запоріжжі, Києві та Київській області. У ході процесуальних дій вилучено документи, які сприятимуть встановленню обставин вчинення злочину, а також грошові кошти у розмірі понад 1 млн грн.
Досудове слідство триває, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.
Нагадаємо, співробітники управління СБУ у Запорізькій області проводили обшуки на території Міжнародного аеропорту “Запоріжжя”.