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Экс-чиновнику запорожского аэропорта сообщили о подозрении из-за убытков в 1,5 млн гривен

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 января. УНН. Экс-чиновнику запорожского аэропорта сообщили о подозрении путем злоупотребления служебным положением, что привело к убыткам в размере 1,5 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Экс-чиновнику запорожского аэропорта сообщили о подозрении из-за убытков в 1,5 млн гривен

"По согласованию с прокуратурой Запорожской области одному из экс-чиновников КП "Международный аэропорт "Запорожье" сообщили о подозрении по факту злоупотребления служебным положением и совершения служебного подлога, вследствие чего коммунальному предприятию нанесен ущерб на сумму свыше 1,5 млн грн (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Так, прокуратура области осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве, которое расследуется УСБУ в области, относительно вероятного служебного подлога, злоупотребления служебным положением и растраты бюджетных средств, выделенных на реконструкцию КП "Международный аэропорт "Запорожье", по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Сейчас в уголовном производстве провели санкционированные обыски в помещениях коммунального предприятия и подрядных организаций, по местам проживания должностных лиц указанных субъектов хозяйствования в Запорожье, Киеве и Киевской области. В ходе процессуальных действий изъяты документы, которые будут способствовать установлению обстоятельств совершения преступления, а также денежные средства в размере более 1 млн грн.

Досудебное следствие продолжается, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению уголовных преступлений.

Напомним, сотрудники управления СБУ в Запорожской области проводили обыски на территории Международного аэропорта "Запорожье".

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