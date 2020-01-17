СБУ прийшла з обшуками до запорізького аеропорту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Співробітники управління СБУ у Запорізькій області проводять обшуки на території Міжнародного аеропорту “Запоріжжя”. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації Запорізької міської ради.
За словами директора департаменту правового забезпечення міської ради Валерія Зломиноги, ухвалу про проведення обшуку ще у грудні минулого року надав Жовтневий районний суд у рамках кримінальної справи, яка була відкрита у 2015 році.
“Кримінальна справа, у якій проводяться обшуки в аеропорті, була порушена ще у 2015 році і стосується дій тодішнього керівництва підприємства. Однак ця справа викликає більше запитань, ніж відповідей. Так, справу було порушено ще у 2015 році про події, які мають місце у 2017 році. Де логіка? Правильно, її немає. Як можна порушити справу про події, яких ще не було? Більш того, дозвіл на обшуки було видано ще у грудні минулого року. Відтак це не було несподіванкою. Наразі відомо, що обшук проходить без будь-яких порушень та зловживань з будь-якої сторони”, — сказав Валерій Зломинога.
Нагадаємо, у Державній податковій службі СБУ провела обшуки.