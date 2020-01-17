СБУ прийшла з обшуками до запорізького аеропорту

За словами директора департаменту правового забезпечення міської ради Валерія Зломиноги, ухвалу про проведення обшуку ще у грудні минулого року надав Жовтневий районний суд у рамках кримінальної справи, яка була відкрита у 2015 році.

“Кримінальна справа, у якій проводяться обшуки в аеропорті, була порушена ще у 2015 році і стосується дій тодішнього керівництва підприємства. Однак ця справа викликає більше запитань, ніж відповідей. Так, справу було порушено ще у 2015 році про події, які мають місце у 2017 році. Де логіка? Правильно, її немає. Як можна порушити справу про події, яких ще не було? Більш того, дозвіл на обшуки було видано ще у грудні минулого року. Відтак це не було несподіванкою. Наразі відомо, що обшук проходить без будь-яких порушень та зловживань з будь-якої сторони”, — сказав Валерій Зломинога.

Нагадаємо, у Державній податковій службі СБУ провела обшуки.