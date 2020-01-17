СБУ пришла с обысками в запорожский аэропорт
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Сотрудники управления СБУ в Запорожской области проводят обыски на территории Международного аэропорта "Запорожье". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации Запорожского городского совета.
По словам директора департамента правового обеспечения городского совета Валерия Зломиноги, решение о проведении обыска еще в декабре прошлого года предоставил Октябрьский районный суд в рамках уголовного дела, которое было открыто в 2015 году.
"Уголовное дело, в котором проводятся обыски в аэропорту, было возбуждено еще в 2015 году и касается действий тогдашнего руководства предприятия. Однако это дело вызывает больше вопросов, чем ответов. Так, дело было возбуждено еще в 2015 году о событиях, которые имеют место в 2017 году. Где логика? Правильно, ее нет. Как можно возбудить дело о событиях, которых еще не было? Более того, разрешение на обыски было выдано еще в декабре прошлого года. Поэтому это не было неожиданностью. Известно, что обыск проходит без каких-либо нарушений и злоупотреблений со любой стороны", - сказал Валерий Зломинога.
Напомним, в Государственной налоговой службе СБУ провела обыски.