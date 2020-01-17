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СБУ пришла с обысками в запорожский аэропорт

Киев • УНН

 • 16401 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Сотрудники управления СБУ в Запорожской области проводят обыски на территории Международного аэропорта "Запорожье". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации Запорожского городского совета.

СБУ пришла с обысками в запорожский аэропорт

По словам директора департамента правового обеспечения городского совета Валерия Зломиноги, решение о проведении обыска еще в декабре прошлого года предоставил Октябрьский районный суд в рамках уголовного дела, которое было открыто в 2015 году.

"Уголовное дело, в котором проводятся обыски в аэропорту, было возбуждено еще в 2015 году и касается действий тогдашнего руководства предприятия. Однако это дело вызывает больше вопросов, чем ответов. Так, дело было возбуждено еще в 2015 году о событиях, которые имеют место в 2017 году. Где логика? Правильно, ее нет. Как можно возбудить дело о событиях, которых еще не было? Более того, разрешение на обыски было выдано еще в декабре прошлого года. Поэтому это не было неожиданностью. Известно, что обыск проходит без каких-либо нарушений и злоупотреблений со любой стороны", - сказал Валерий Зломинога.

Напомним, в Государственной налоговой службе СБУ провела обыски.

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