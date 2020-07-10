Експосадовцю Держрибагентства повідомлено про підозру в недостовірному декларуванні

“За процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру у поданні суб’єктом декларування недостовірних відомостей до декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування колишньому першому заступнику голови Державного агентства рибного господарства України”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за версією слідства, у деклараціях за 2016 — 2017 роки та частину 2018 року посадовець не зазначив відомості про наявні у нього фінансові зобов’язання як поручителя за кредитним договором на загальну суму, що перевищує 1,8 млн гривень.

“Дії експосадовця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України (Декларування недостовірної інформації — ред.)”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Одеському міському голові Геннадію Труханову повідомлено ще одну підозру у декларуванні недостовірної інформації на суму майже 16,3 млн гривень.