Экс-чиновнику Госрыбагентства сообщено о подозрении в недостоверном декларировании

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Бывшему первому заместителю председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины сообщено о подозрении в декларировании недостоверной информации об имеющихся у него финансовых обязательств как поручителя по кредитному договору на общую сумму, более 1,8 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"Под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении в представлении субъектом декларирования недостоверных сведений в декларации лица уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления бывшему первому заместителю председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по версии следствия, в декларациях за 2016 - 2017 годы и часть 2018 года чиновник не указал сведения об имеющихся у него финансовых обязательств как поручителя по кредитному договору на общую сумму, превышающую 1,8 млн гривен.

"Действия экс-чиновника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (Декларирование недостоверной информации - ред.)", - отмечается в сообщении.

Напомним, Одесскому городскому голове Геннадию Труханову сообщено еще одно подозрение в декларировании недостоверной информации на сумму почти 16,3 млн гривен.

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