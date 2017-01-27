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Експортерів палива викрили на ухиленні від сплати 21 млн грн податку

Експортерів палива викрили на ухиленні від сплати 21 млн грн податку

Київ • УНН

 • 8466 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Податкова міліція викрила службовців підприємства, що займається продажем пально-мастильних матеріалів, які ухилились від сплати понад 21,1 млн грн податку. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.

Вказані особи протягом 2015-2016 років на підставі договорів комісії експортували в адресу компаній-нерезидентів із Туреччини товари, не характерні основному виду діяльності (горох лущений, шліфований, колотий, продовольчий, соя продовольча, не подрібнена, не для сівби, олія соняшникова нерафінована) фактурною вартістю 136,7 млн грн.

Встановлено, що дану продукцію було “придбано” у фіктивних підприємств, які використовувалися для формування схемного кредиту.

Як показала перевірка у вказаних підприємств не було практичної можливості здійснювати господарську діяльність, оскільки у них відсутні основні засоби, виробничі потужності, транспортні засоби, трудові ресурси, складські, виробничі приміщення та земельні ділянки.

Таким чином продавці ПММ у 2015-2016 р.р. занизили податкове зобов’язання з ПДВ на суму понад 21,1 млн грн та ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах.

За цим фактом київською місцевою прокуратурою до ЄРДР внесено відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Тривають слідчі дії.

 

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