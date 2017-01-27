Экспортеров топлива уличили в уклонении от уплаты 21 млн грн налога
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Налоговая милиция разоблачила служащих предприятия, занимающегося продажей горюче-смазочных материалов, которые уклонились от уплаты более 21,1 млн грн налога. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФСУ.
Указанные лица в течение 2015-2016 годов на основании договоров комиссии экспортировали в адрес компаний-нерезидентов из Турции товары, не характерные для основного вида деятельности (горох лущеный, шлифованный, колотый, продовольственный, соя продовольственная, а не измельченная, не для посева, масло подсолнечное нерафинированное) фактурной стоимостью 136,7 млн грн.
Установлено, что данную продукцию "приобрели" у фиктивных предприятий, которые использовались для формирования схемного кредита.
Как показала проверка, у указанных предприятий не было практической возможности осуществлять хозяйственную деятельность, поскольку у них отсутствуют основные средства, производственные мощности, транспортные средства, трудовые ресурсы, складские, производственные помещения и земельные участки.
Таким образом продавцы ГСМ в 2015-2016 гг. занизили налоговое обязательство по НДС на сумму более 21,1 млн грн и уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.
По данному факту киевской местной прокуратурой в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.
Продолжаются следственные действия.