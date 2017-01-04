Експорт зернових України у 2016 році став рекордним — Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У 2015/2016 маркетинговому році Україна поставила рекорд в експорті зернових культур на зовнішні ринки. Вперше за роки незалежності було експортовано понад 39 млн тонн зерна, що на 13% вище за попередній сезон. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінагрополітики.
“Минулий рік багато в чому встановив підняв нам планку. Так, наприклад ми зібрали рекордний урожай, рекордну кількість зерна відправили на експорт. Це нові виклики і нові горизонти. Головне — нам є куди рости”, — зазначив з цього приводу Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий.
За прогнозами спеціалістів, завдяки інтенсивній роботі галузі у 2016/2017 маркетинговому році, експорт зерна може становити 41,6 млн тонн.
При цьому, заданими Держстатистики, за підсумками 9 місяців 2016 року українськими експортерами було поставлено на зовнішні ринки аграрної продукції на суму 10,4 млрд дол., що становить 40,2% від всього експорту держави.