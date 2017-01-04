Экспорт зерновых Украины в 2016 году стал рекордным - Минагрополитики
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В 2015/2016 маркетинговом году Украина поставила рекорд в экспорте зерновых культур на внешние рынки. Впервые за годы независимости было экспортировано более 39 млн тонн зерна, что на 13% выше предыдущего сезона. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минагрополитики.
"Прошлый год во многом установил, поднял нам планку. Так, например мы собрали рекордный урожай, рекордное количество зерна отправили на экспорт. Это новые вызовы и новые горизонты. Главное - нам есть куда расти ", - отметил по этому поводу Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовий.
По прогнозам специалистов, благодаря интенсивной работе отрасли в 2016/2017 маркетинговом году экспорт зерна может составить 41,6 млн. тонн.
При этом, по данным Госстатистики, по итогам 9 месяцев 2016 года украинскийми экспортерами было поставлено на внешние рынки аграрной продукции на сумму 10,4 млрд. долл., что составляет 40,2% от всего экспорта страны.