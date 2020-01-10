Експорт зернових перевищив 31,7 млн тонн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. З початку поточного маркетингового року Україна відправила на експорт вже понад 31,7 млн тонн зерна. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держпродспоживслужби.
"З початку поточного маркетингового року Україна експортувала понад 31,7 млн тонн зернових культур, зокрема, майже 15 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – понад 11,7 млн тонн, фуражної – понад 3,2 млн тонн), ячменю – 3,6 млн тонн, кукурудзи – майже 12,8 млн тонн", - йдеться у повідомленні.
За аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано понад 24,8 млн тонн зернових, зокрема, 10,8 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – 6,7 млн тонн та фуражної пшениці 4,1 млн тонн), ячменю – понад 3 млн тонн, кукурудзи – 10,4 млн тонн).
Також у межах поточного маркетингового року було експортовано майже 5 млн тонн олійних культур, за аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано понад 3,2 млн тонн олійних культур.
Нагадаємо, Україна встановила черговий рекорд аграрного експорту.