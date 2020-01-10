Экспорт зерновых превысил 31,7 млн тонн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. С начала текущего маркетингового года Украина отправила на экспорт уже более 31,7 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госпродпотребслужбы.
"С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала более 31,7 млн тонн зерновых культур, в частности, почти 15 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - более 11,7 млн тонн, фуражной - более 3,2 млн тонн), ячменя - 3,6 млн тонн, кукурузы - почти 12,8 млн тонн", - говорится в сообщении.
За аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано более 24,8 млн тонн зерновых, в частности, 10,8 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - 6,7 млн тонн и фуражной пшеницы 4,1 млн тонн), ячменя - более 3 млн тонн, кукурузы - 10,4 млн тонн).
Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано почти 5 млн тонн масличных культур, за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано более 3,2 млн тонн масличных культур.
Напомним, Украина установила очередной рекорд аграрного экспорта.