Экспорт зерновых превысил 31,7 млн тонн

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110004 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112582 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111089 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 122939 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103608 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107096 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107409 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131753 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130556 просмотра

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Экспорт зерновых превысил 31,7 млн тонн

Экспорт зерновых превысил 31,7 млн тонн

Киев  •  УНН

 • 16380 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. С начала текущего маркетингового года Украина отправила на экспорт уже более 31,7 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госпродпотребслужбы.

"С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала более 31,7 млн тонн зерновых культур, в частности, почти 15 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - более 11,7 млн тонн, фуражной - более 3,2 млн тонн), ячменя - 3,6 млн тонн, кукурузы - почти 12,8 млн тонн", - говорится в сообщении.

За аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано более 24,8 млн тонн зерновых, в частности, 10,8 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - 6,7 млн тонн и фуражной пшеницы 4,1 млн тонн), ячменя - более 3 млн тонн, кукурузы - 10,4 млн тонн).

Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано почти 5 млн тонн масличных культур, за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано более 3,2 млн тонн масличных культур.

Напомним, Украина установила очередной рекорд аграрного экспорта.

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