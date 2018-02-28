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Експорт зернових на початку року впав майже на 8%

Експорт зернових на початку року впав майже на 8%

Київ • УНН

 • 8106 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. З початку поточного маркетингового року Україна експортувала майже 27,5 млн тонн зернових культур, що на 7,8% менше, порівняно із аналогічним періодом минулого року, передає УНН з посиланням на повідомлення Держпродспоживслужби.

“З початку поточного маркетингового року Україна експортувала майже 27,5 млн тонн зернових культур, зокрема, 13,2 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої — 7,3 млн тонн, фуражної — майже 6 млн тонн), ячменю — майже 4 млн тонн, кукурудзи — 9,7 млн тонн”, — сказано у повідомленні.

При цьому зазначається, що за аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано 29,8 млн тонн зернових, зокрема 13,6 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої — 8,4 млн тонн та фуражної пшениці понад 5,2 млн тонн), ячменю — 4,7 млн тонн, кукурудзи — 11,1 млн тонн).

Таким чином, експорт зернових впав на 7,8%.

Крім того, за даними Держпродспоживслужби, у рамках поточного маркетингового року було експортовано понад 4,1 млн тонн олійних культур, у тому числі: ріпаку — понад 2 млн тонн, сої — 2,1 млн тонн. Станом на аналогічну дату минулого року експорт олійних становив понад 3 млн тонн (в тому числі ріпаку — понад 0,94 млн тонн, сої — 2,07 млн тонн).

Нагадаємо, за рік експорт живих тварин до Лівану виріс у 6 разів та склав 14 млн доларів.

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