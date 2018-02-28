Экспорт зерновых в начале года упал почти на 8%
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала почти 27,5 млн тонн зерновых культур, что на 7,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает УНН со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы.
“С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала почти 27,5 млн тонн зерновых культур, в частности, 13,2 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной — 7,3 млн тонн, фуражной — почти 6 млн тонн), ячменя — почти 4 млн тонн, кукурузы — 9,7 млн тонн”, - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 29,8 млн тонн зерновых, в частности 13,6 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной — 8,4 млн тонн и фуражной пшеницы более 5,2 млн тонн), ячменя — 4,7 млн тонн, кукурузы — 11,1 млн тонн).
Таким образом, экспорт зерновых упал на 7,8%.
Кроме того, по данным Госпродпотребслужбы, в рамках текущего маркетингового года было экспортировано более 4,1 млн тонн масличных культур, в том числе: рапса — более 2 млн тонн, сои — 2,1 млн тонн. По состоянию на аналогичную дату прошлого года экспорт масличных составил более 3 млн тонн (в том числе рапса — более 0,94 млн тонн, сои — 2,07 млн тонн).
Напомним, за год экспорт живых животных в Ливан вырос в 6 раз и составил 14 млн долларов.