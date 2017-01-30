Експорт української птиці до ЄС відновлено
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Україна та Європейська Комісія домовилися про відновлення експорту продукції птахівництва українського виробництва до країн Євросоюзу. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінагрополітики.
“Питання регіоналізації було одним із найбільш чутливих у комунікації з Європейською Комісією. У результаті обговорень та прийнятих рішень Україна та ЄС вже застосовують принцип регіоналізації при торгівлі птицею та продуктами птахівництва. На сьогодні експорт української птиці до країн Євросоюзу відновлено”, — заявив Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий.
Відновлення експорту птиці стало результатом взаємного визнання принципу регіоналізації в питаннях грипу птиці між Україною та ЄС. Зокрема, досягти домовленості вдалося завдяки зустрічі Міністра аграрної політики та продовольства України Т.Кутового з Єврокомісаром Вітянісом Андрюкайтісом під час “Зеленого тижня” у Берліні та активній комунікації Держпродспоживслужби з DG Sante та ветеринарними службами країн-членів Євросоюзу.
“Ми налаштовані не лише на спрощення режиму взаємної торгівлі, але й на повноцінну адаптацію законодавства України до положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері санітарних і фітосанітарних заходів (SPS) з метою взаємного визнання еквівалентності”, — повідомив Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, ЄС заборонив імпорт м'яса птиці з України через грип.