Экспорт украинской птицы в ЕС восстановлено

"Вопрос регионализации был одним из самых чувствительных в коммуникации с Европейской Комиссией. В результате обсуждений и принятых решений Украина и ЕС уже применяют принцип регионализации при торговле птицей и продуктами птицеводства. На сегодня экспорт украинской птицы в страны Евросоюза восстановлено ", - заявил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый.

Возобновление экспорта птицы стало результатом взаимного признания принципа регионализации в вопросах гриппа птицы между Украиной и ЕС. В частности, достичь договоренности удалось благодаря встрече Министра аграрной политики и продовольствия Украины Т.Кутового с еврокомиссаром Витянисом Андрюкайтисом во время "Зеленой недели" в Берлине и активной коммуникации Госпродпотребслужбы с DG Sante и ветеринарными службами стран-членов Евросоюза.

"Мы настроены не только на упрощении режима взаимной торговли, но и на полноценную адаптацию законодательства Украины с положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в сфере санитарных и фитосанитарных мер (SPS) с целью взаимного признания эквивалентности", - сообщил председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа.

Напомним, как сообщал УНН, ЕС запретил импорт мяса птицы из Украины из-за гриппа.