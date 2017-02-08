Експорт українського продовольства до ОАЕ стрімко знижується

Так, за повідомленням Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби), з лютого 2017 року в ОАЕ буде застосовуватись новий порядок контролю за збутом халяльної продукції. Таким чином, українські сертифікаційні центри мають пройти процедуру реєстрації в Управлінні Стандартизації та Метрології ОАЕ, що може зайняти тривалий час, протягом якого українські сертифікати не діятимуть.

“У разі якщо українські органи не матимуть змоги оперативно відновити сертифікацію, експортери будуть змушені призупинити поставки. Це може негативно вплинути на український експорт продовольства до ОАЕ, який в останні роки і так демонструє тенденцію до скорочення. У 2013-2015 роках виручка від поставок продовольчої продукції до цієї країни скоротилася зі 165 млн дол. до 134 млн дол., а за 11 місяців 2016 року маємо 106 млн дол. Тенденція невтішна”, — наголосив директор Ради з питань експорту продовольства (UFEB) Богдан Шаповал.

Нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, Україна стрімко втрачає свої експортні позиції в агропромисловому секторі.

Так, згідно із повідомленням С.Тригубенка, протягом 9 місяців минулого року в Україні скоротився експорт свинини, яловичини, зерна і молочних продуктів.

“Протягом 9 місяців 2016 року експорт української свинини скоротився в 20 разів, і становить на сьогодні лише 18 тис. голів.

Експорт яловичини впав майже на третину. Якщо точно, то на 29% до 27 тис. тонн яловичини.

Експорт молочної продукції у грошовому вимірі скоротився на 10%, і це точно ще не межа.

Що стосується зернових, то, здавалося б, при хорошому врожаї, як цьогоріч, нам гріх жалітися, але експорт таки впав. У грошовому вимірі орієнтовно на 7,5 відсотків”, — написав він.

Така тенденція, за його словами, зумовлена, зокрема, і бездіяльністю Держпродспоживслужби.

Також нагадаємо, у світовому рейтингу експорту молочної продукції Україна скотилася на 42 місце.