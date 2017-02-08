Экспорт украинского продовольствия в ОАЭ стремительно снижается

Так, по сообщению Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы), с февраля 2017 года в ОАЭ будет применяться новый порядок контроля за сбытом халяльной продукции. Таким образом, украинские сертификационные центры должны пройти процедуру регистрации в Управлении стандартизации и метрологии ОАЭ, что может занять длительное время, в течение которого украинские сертификаты не будут действовать.

"В случае если украинские органы не смогут оперативно восстановить сертификацию, экспортеры будут вынуждены приостановить поставки. Это может негативно повлиять на украинский экспорт продовольствия в ОАЭ, который в последние годы и так демонстрирует тенденцию к сокращению. В 2013-2015 годах выручка от поставок продовольственной продукции в эту страну сократилась с 165 млн долл. до 134 млн долл., а за 11 месяцев 2016 имеем 106 млн долл. Тенденция неутешительная", - отметил директор Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) Богдан Шаповал.

Напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, Украина стремительно теряет свои экспортные позиции в агропромышленном секторе.

Так, согласно сообщению С.Тригубенко, в течение 9 месяцев прошлого года в Украине сократился экспорт свинины, говядины, зерна и молочных продуктов.

"В течение 9 месяцев 2016 г. экспорт украинской свинины сократился в 20 раз и составляет сегодня лишь 18 тыс. голов.

Экспорт говядины упал почти на треть. Если точно, то на 29% до 27 тыс. тонн говядины.

Экспорт молочной продукции в денежном выражении сократился на 10%, и это точно не предел.

Что касается зерновых, то, казалось бы, при хорошем урожае, как в этом году, нам грех жаловаться, но экспорт таки упал. В денежном выражении ориентировочно на 7,5 процентов", - написал он.

Такая тенденция, по его словам, обусловлена ​​в том числе и бездействием Госпродпотребслужбы.

Также напомним, в мировом рейтинге экспорт молочной продукции Украины скатилась на 42 место.