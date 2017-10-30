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Експорт товарів до Канади за вісім місяців зріс на майже 71%

Експорт товарів до Канади за вісім місяців зріс на майже 71%

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Експорт українських товарів до Канади за вісім місяців цього року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на 70,9%, сягнувши 31,2 млн дол. Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України Наталія Микольська у Twitter, передає УНН.

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"Експорт товарів до Канади за 8 місяців 2017 року склав 31,2 млн дол., більше на 70,9% у порівнянні з 8 місяцями 2016 року", - повідомила вона.

Нагадаємо, 1 серпня вступила в силу угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою. Угода була підписана 11 липня 2016 року під час візиту в Україну прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

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