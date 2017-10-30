Экспорт товаров в Канаду за восемь месяцев вырос на почти 71%

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"Экспорт товаров в Канаду за 8 месяцев 2017 года составил 31,2 млн долл., больше на 70,9% по сравнению с 8 месяцами 2016 года", - сообщила она.

Напомним, 1 августа вступило в силу соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. Соглашение было подписано 11 июля 2016 года во время визита в Украину премьер-министра Канады Джастина Трюдо.