Экспорт товаров в Канаду за восемь месяцев вырос на почти 71%
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Экспорт украинских товаров в Канаду за восемь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 70,9%, достигнув 31,2 млн долл. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская в Twitter, передает УНН.
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"Экспорт товаров в Канаду за 8 месяцев 2017 года составил 31,2 млн долл., больше на 70,9% по сравнению с 8 месяцами 2016 года", - сообщила она.
Напомним, 1 августа вступило в силу соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. Соглашение было подписано 11 июля 2016 года во время визита в Украину премьер-министра Канады Джастина Трюдо.