Експорт молочної продукції із України скоротився на 11%
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У порівнянні із 2015 роком, експорт молочної продукції у 2016 році скоротився на 11%. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.
Зовнішні поставки української молочної продукції за результатами минулого року становили 109,2 тис. т, що на 9% менше показника 2015 р. у грошовому вираженні, експорт молочної продукції вітчизняного виробництва закріпився на рівні близько 158 млн дол.
Згідно з інформацією Державної фіскальної служби, у порівнянні з 2015 р. експорт молочної продукції у 2016 р. зменшився на 11%.
Найбільше молочної продукції у 2016 р. експортували виробники згущених вершків і молока (в тому числі сухого). У минулому році за кордон було поставлено 51,9 тис. т даної продукції, що на 12% менше від показників 2015 року.
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Основними покупцями у цьому сегменті виступили Казахстан (15,2 млн дол. або 20,6%), Бангладеш (7,8 млн дол. або 10,6%) і Туркменістан (7,7 млн дол. або 10,4%).
Експорт молочної сироватки також скоротився, у порівнянні з 2015 р. У минулому році цей показник становив 23,9 тис. т, що на 10% менше результатів попереднього року. Ця продукція, перш за все, цікавить країни Азії. Так, топ-імпортерами молочної сироватки з України в 2016 р. стали КНР і В'єтнам (по 2,1 млн дол. або 15% кожна), Пакистан (2 млн дол. або 14%).
На третьому місці, за обсягами продажів на експорт, знаходяться вершкове масло і молочні жири. Із 2016 року експорт цієї продукції в натуральному вираженні становив 12,1 тис. т, перевищивши показник 2015 року на 3%, а у 2014 р. - на 7%. Найбільшими імпортерами масла і молочного жиру стали Казахстан (9,9 млн дол. або 26,4%), Грузія (5,5 млн дол. або 14,7%) і Єгипет (4,1 млн дол. або 10,8%).
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При цьому експорт сиру з України продовжує скорочуватися. Так, за підсумками 2016 року, українські підприємства реалізували за кордон 8,1 тис. т сиру всіх видів, що на 26% нижче, за показник 2015 року, і в 2,4 рази менше обсягів, вивезених в 2014 р. Найбільшими покупцями цієї продукції в торік були Казахстан (13,1 млн дол. або 54%), Молдова (6,5 млн дол. або 27%) і Єгипет (1,9 млн дол. або 8%).
Нагадаємо, за словами голова ради директорів Союзу молочних підприємств України Вадима Чагаровського, лише одна молочна компанія в Україні відповідає вимогам експорту ЄС.
Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, дозволені граничні межі вмісту антибіотиків у молочній харчовій продукції в Україні визначаються нормативними документами ще часів радянського союзу.