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Экспорт молочной продукции из Украины сократился на 11%

Экспорт молочной продукции из Украины сократился на 11%

Киев • УНН

 • 8632 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. По сравнению с 2015 годом, экспорт молочной продукции в 2016 году сократился на 11%. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.

Внешние поставки украинской молочной продукции по результатам прошлого года составили 109,2 тыс. т, что на 9% меньше показателя 2015 г. в денежном выражении, экспорт молочной продукции отечественного производства закрепился на уровне около 158 млн долл.

Согласно информации Государственной фискальной службы, по сравнению с 2015 г. экспорт молочной продукции в 2016 г. уменьшился на 11%.

Больше всего молочной продукции в 2016 г. экспортировали производители сгущенных сливок и молока (в том числе сухого). В прошлом году за рубеж было поставлено 51,9 тыс.т данной продукции, что на 12% меньше показателей 2015 года.

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Основными покупателями в этом сегменте выступили Казахстан (15,2 млн долл. или 20,6%), Бангладеш (7,8 млн долл. или 10,6%) и Туркменистан (7,7 млн долл. или 10,4%).

Экспорт молочной сыворотки также сократился, по сравнению с 2015 г. В прошлом году этот показатель составлял 23,9 тыс.т, что на 10% меньше результатов прошлого года. Эта продукция, прежде всего, интересует страны Азии. Так, топ-импортерами молочной сыворотки из Украины в 2016 г. стали КНР и Вьетнам (по 2,1 млн долл. или 15% каждая), Пакистан (2 млн долл. или 14%).

На третьем месте по объемам продаж на экспорт находятся сливочное масло и молочные жиры. С 2016 г. экспорт этой продукции в натуральном выражении составил 12,1 тыс.т, превысив показатель 2015 года на 3%, а в 2014 - на 7%. Крупнейшими импортерами масла и молочного жира стали Казахстан (9,9 млн долл. или 26,4%), Грузия (5,5 млн долл. или 14,7%) и Египет (4,1 млн долл. или 10,8%).

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При этом экспорт сыра из Украины продолжает сокращаться. Так, по итогам 2016 года, украинские предприятия реализовали за границу 8,1 тыс.т сыра всех видов, что на 26% ниже показателя 2015 года, и в 2,4 раза меньше объемов, вывезенных в 2014 г. Крупнейшими покупателями этой продукции в прошлом году были Казахстан (13,1 млн долл. или 54%), Молдова (6,5 млн долл. или 27%) и Египет (1,9 млн долл. или 8%).

Напомним, по словам главы совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадима Чагаровского, только одна молочная компания в Украине соответствует требованиям экспорта ЕС.

Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, разрешенные предельные границы содержания антибиотиков в молочной пищевой продукции в Украине определяются нормативными документами еще времен Советского Союза.

Украинские Национальные Новости

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