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Експорт металургійної продукції минулого місяця впав на 5,5%

Експорт металургійної продукції минулого місяця впав на 5,5%

Київ • УНН

 • 9254 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Експорт металургійної продукції у лютому зменшився на 5,5%, передає УНН з посиланням на прес-службу ДП “Держзовнішінформ”.

“Обсяг експорту металургійної продукції з України в лютому 2018 року порівнянні з січнем зменшився на 5,5% до 1 млн 638,6 тис. тонн”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що надходження від експорту металургійної продукції в лютому зменшились на 4,4% до 828,8 млн доларів, порівняно із попереднім місяцем (867 млн доларів).

Нагадаємо, український уряд працює над тим, щоб виключити українську металургійну продукцію з-під захисних заходів США.

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