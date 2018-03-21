Експорт металургійної продукції минулого місяця впав на 5,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Експорт металургійної продукції у лютому зменшився на 5,5%, передає УНН з посиланням на прес-службу ДП “Держзовнішінформ”.
“Обсяг експорту металургійної продукції з України в лютому 2018 року порівнянні з січнем зменшився на 5,5% до 1 млн 638,6 тис. тонн”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що надходження від експорту металургійної продукції в лютому зменшились на 4,4% до 828,8 млн доларів, порівняно із попереднім місяцем (867 млн доларів).
Нагадаємо, український уряд працює над тим, щоб виключити українську металургійну продукцію з-під захисних заходів США.