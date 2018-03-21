Экспорт металлургической продукции в прошлом месяце упал на 5,5%
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Экспорт металлургической продукции в феврале уменьшился на 5,5%, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГП "Госвнешинформ".
“Объем экспорта металлургической продукции из Украины в феврале 2018 года по сравнению с январем уменьшился на 5,5% до 1 млн 638,6 тыс. тонн”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что поступления от экспорта металлургической продукции в феврале сократились на 4,4% до 828,8 млн долларов, по сравнению с предыдущим месяцем (867 млн долларов).
Напомним, украинское правительство работает над тем, чтобы исключить украинскую металлургическую продукцию из-под защитных мер США.