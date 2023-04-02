Експорт італійського вина до рф досяг історичного рекорду

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Відсутність росіян серед понад тисячі покупців із 68 країн, акредитованих у Vinitaly - Міжнародна виставка вин та спиртних напоїв у Вероні, не зупиняє закупівлі італійського вина, яке також через тріангуляції надходить до Москви. У 2022 році Італія стала першою країною-постачальником вина в росію з часткою ринку близько 30%, випередивши Іспанію і Грузію, причому найпопулярнішими винами з яких, крім просеко, є асті, - пояснює Сoldiretti, а також тосканське, сицилійське, п'ємонтське та венеціанське.

"Більше половини італійських вин, що продаються в росії складають ігристі вина вартістю понад 91 млн євро зі зростанням на 28% на рік, зокрема, Prosecco, який зріс майже на 30% з більш ніж 48 мільйонів євро продажів до рф", - згідно з аналізом Coldiretti.

Червоні та білі вина є іншою частиною російського споживання пляшок Made in Italy, - з 81 мільйоном євро у 2022 році, що на 5% більше, ніж у попередньому році, незважаючи на війну в Україні, яка розв'язала торгівельну "війну" у відповідь між Європою і російською федерацією.

Італійські вина були єдиними, які явно виключили із заборони на експорт предметів розкоші, запровадженої Європейським Союзом для удару по російським олігархам.