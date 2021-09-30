Експоліцейський у Британії отримав довічне у гучній справі про вбивство Сари Еверард

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Вейн Казінс, який працював у командуванні парламентської та дипломатичної охорони, викрав 33-річну Сару 3 березня в лондонському районі Клепхем, коли вона поверталася від свого друга. Чоловік показав дівчині ордер, посадив в орендований автомобіль і поїхав.

Наступного дня хлопець Сари заявив про зникнення, а за тиждень останки тіла дівчини було виявлено в лісі неподалік від міста Ешфорд. Як стало згодом відомо, Казінс спочатку згвалтував дівчину, потім задушив і спалив.

Казінса заарештували у власному будинку в місті Діл після того, як поліція встановила зв'язок між ним і орендою автомобіля, за допомогою якого він викрав Сару. Убивця визнав, що обманом змусив Еверард поїхати з ним. Окрім цього, поліцейський визнав провину щодо ще одного згвалтування, яке сталося між 2 і 10 березня.

Прокурор Том Літтл назвав вбивство Сари Еверард винятковим і безпрецедентним і закликав засудити вбивцю на довічне ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення.

Нагадаємо

Через жорстоке вбивсто Сари десятки тисяч жінок вийшли на вулиці у Великій Британії та в Австралії.