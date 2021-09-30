Експоліцейський у Британії отримав довічне у гучній справі про вбивство Сари Еверард
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Колишнього британського поліцейського, який задушив жительку Лондона Сару Еверард після викрадення її під виглядом арешту, засуджено до довічного ув'язнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
Деталі
Вейн Казінс, який працював у командуванні парламентської та дипломатичної охорони, викрав 33-річну Сару 3 березня в лондонському районі Клепхем, коли вона поверталася від свого друга. Чоловік показав дівчині ордер, посадив в орендований автомобіль і поїхав.
Наступного дня хлопець Сари заявив про зникнення, а за тиждень останки тіла дівчини було виявлено в лісі неподалік від міста Ешфорд. Як стало згодом відомо, Казінс спочатку згвалтував дівчину, потім задушив і спалив.
Казінса заарештували у власному будинку в місті Діл після того, як поліція встановила зв'язок між ним і орендою автомобіля, за допомогою якого він викрав Сару. Убивця визнав, що обманом змусив Еверард поїхати з ним. Окрім цього, поліцейський визнав провину щодо ще одного згвалтування, яке сталося між 2 і 10 березня.
Прокурор Том Літтл назвав вбивство Сари Еверард винятковим і безпрецедентним і закликав засудити вбивцю на довічне ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення.
Нагадаємо
Через жорстоке вбивсто Сари десятки тисяч жінок вийшли на вулиці у Великій Британії та в Австралії.