Экс-полицейский в Британии получил пожизненное по громкому делу об убийстве Сары Эверард
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Бывшего британского полицейского, который задушил жительницу Лондона Сару Эверард после похищения ее под видом ареста, приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Уэйн Казинс, который работал в командовании парламентской и дипломатической охраны, похитил 33-летнюю Сару 3 марта в лондонском районе Клэпхем, когда она возвращалась от своего друга. Мужчина показал девушке ордер, посадил в арендованный автомобиль и уехал.
На следующий день парень Сары заявил об исчезновении, а за неделю останки тела девушки были обнаружены в лесу неподалеку от города Эшфорд. Как стало позже известно, Казинс сначала изнасиловал девушку, потом задушил и сжег.
Казинса арестовали в собственном доме в городе Дил после того, как полиция установила связь между ним и арендой автомобиля, с помощью которого он похитил Сару. Убийца признал, что обманом заставил Эверард поехать с ним. Кроме этого, полицейский признал вину касательно еще одного изнасилования, которое произошло между 2 и 10 марта.
Прокурор Том Литтл назвал убийство Сары Эверард исключительным и беспрецедентным и призвал осудить убийцу к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
Напомним
Из-за жестокого убийства Сары десятки тысяч женщин вышли на протесты в Великобритании в Австралии.