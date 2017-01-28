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Експертизу у справі папки "Болєка" офіційно оприлюднять 31 січня

Експертизу у справі папки "Болєка" офіційно оприлюднять 31 січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Експертиза, що стосується досьє таємного співробітника “Болєка”, підготовлена Інститутом Зіна (Instytut Sehna) з Кракова підтверджує співпрацю Лєха Валенси зі комуністичною Службою безпеки, передає УНН із посиланням на PAP.

Джерела видання близькі до керівництва Інституту національної пам’яті не визначили, якого періоду мала стосуватися співпраця.

Офіційна інформація у цій справі має бути оприлюднена у вівторок, 31 січня — експертиза Інституту судових експертиз ім. Яна Зіна у Кракові має бути представлена під час прес-конференції.

Експертиза, об’ємом близько тисячі сторінок, була проведена на основі документів, що були знайдені в домі генерала Кіщака після його смерті. На погляд джерела видання, лише декілька документів викликає сумніви експертів, проте вони не мають значення для висновків експертизи.

Проведення експертизи папки “Болєка” було доручено в рамках слідства, яке веде білостоцький слідчий відділ ІНП за підозрою підтвердження фальшивих інформацій співробітників СБ у документах “Болєка”, щоб отримати фінансову винагороду.

Як пише "Польське радіо", тиждень тому екс-президент Польщі Лєх Валенса під час конференції Інституту національної пам’яті заявив, що ні на мить “не був по тому боці”.

“Я чистий як сльоза”, — додав Валенса. Він категорично заперечив автентичність документів, які ІНП перейняв від вдови ген. Кіщака.

“Я доказав у різних документах, також ІНП доказав, що документи на мене разом з прізвищами були підроблені”, — аргументував Лєх Валенса.

Нагадаємо, близько 2000 осіб у Польщі вийшли на мітинг, аби висловити солідарність з колишнім президентом Польщі після оприлюднення Інститутом національної пам’яті (ІНП) Польщі документів, пов’язаних зі справою “агента Болєка”, які нібито повинні підтвердити співпрацю Валенси із радянськими спецслужбами.

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